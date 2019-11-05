‘Mert Fırat kovuldu’ haberine açıklama geldi

Darktown şirketinin imza attığı Kilit filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Polisiye türdeki filmde Mert Fırat'a başrolde son olarak “Çarpışma” dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk eşlik ediyordu. Celil Nalçakan, Tuğçe Karabacak, Mustafa Alabora ve Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin de kadrosunda yer aldığı filmin çekimlerine apar topar ara verildiği ortaya çıktı. Filmde bir polise hayat veren Mert Fırat'ın beklentinin altında performans sergilediği öne sürüldü.

“SETİMİZİN İLK GÜNÜ”

Çıkan haberlerde, Fırat'ın yerine yeni bir oyuncu arandığı için çekimlerin durduğu yazılıp çizildi. Mert Fırat geçen günlerde set çıkışı görüntülenmiş ve “Kilit filminde polis karakterine hayat veriyorum. Bugün setimizin ilk günü. Filmin devamı da çekilecek” demişti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kilit filminin setinde olay çıktığı ve Mert Fırat ile yolların ayrıldığı iddialarına, filmin yapım şirketi Dark Town Pictures’tan açıklama geldi:

“Yapımcılığını üstlendiğimiz “Kilit” filmiyle ilgili olarak; 4 Kasım 2019 itibarıyla basında, filmimizin başrol oyuncularından Mert Fırat ile yollarımızın ayrıldığı yönünde çıkan haberler asılsızdır. Mert Fırat; tüm kamuoyunca bilindiği ve daha önceden planlandığı üzere, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi Üyesi görevini üstlendiği için bir hafta süreyle Antalya'da bulunmuştur ve bu süre zarfında da filmimizin setine doğal olarak ara verilmiştir.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız…

Arif Valizade

Dark Town Pictures”