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Mert Fırat ve Tuğrul Tülek’ten online program
Mert Fırat ve Tuğrul Tülek’ten online program
Ünlü sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek, bu akşam saat 22.00’de Vodafone Red Instagram hesabından yapılacak canlı yayında hayranlarıyla buluşacak.
Kültür Sanat 24 Nisan 2020 - 10:31

Corona virüsü tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için Vodafone Red ve DasDas işbirliğiyle sunulan “Red'le Evdeyiz” online sohbet serisi, ünlü sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile devam ediyor.

İkili, bu akşam saat 22.00'de Vodafone Red Instagram hesabından yapılacak canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Yayının hemen ardından 24 Nisan – 8 Mayıs tarihlerinde “Mert Fırat ve Korhan Futacı İle Rivayet Radyosu” gösterisi Vodafone TV'de yayınlanacak.

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Son güncelleme: 15:33 - 24.04.2020
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