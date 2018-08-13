Mert Fırat’tan kadın-erkek eşitsizliğine tepki

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Sosyal sorunlara, kadın-erkek eşitsizliğine, hayvan ve insan haklarına aykırı gelişmelere her fırsatta tepki gösteren Mert Fırat, Türkiye’de kadın profesör oranının yüzde 31 olmasına rağmen, sadece 3 kadın rektörün üniversitelerde görev yapmasıyla ilgili çarpıcı bir tweet attı.

Söz konusu haberi paylaşan Fırat, “Kadınlar üretiyor erkekler yönetiyor’ Sadece Üniversiteler de değil her alanda maalesef durum bu. Futbolda kural gereği 11 kişilik takım 6 kişi kaldığında, maçı hükmen kaybeder, biz sahada 6 kişiyiz!!! Devam etmek istiyorsak, eşitlenecek ve gücümüze güç katacağız” mesajıyla tepkisini dile getirdi.