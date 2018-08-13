Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mert Fırat’tan kadın-erkek eşitsizliğine tepki
Mert Fırat’tan kadın-erkek eşitsizliğine tepki
Türkiye'deki üniversitelerde sadece 3 tane kadın rektör bulunmasına Mert Fırat'tan tepki geldi.
Kültür Sanat 13 Ağustos 2018 - 13:29

Sosyal sorunlara, kadın-erkek eşitsizliğine, hayvan ve insan haklarına aykırı gelişmelere her fırsatta tepki gösteren Mert Fırat, Türkiye’de kadın profesör oranının yüzde 31 olmasına rağmen, sadece 3 kadın rektörün üniversitelerde görev yapmasıyla ilgili çarpıcı bir tweet attı.

Söz konusu haberi paylaşan Fırat, “Kadınlar üretiyor erkekler yönetiyor’ Sadece Üniversiteler de değil her alanda maalesef durum bu. Futbolda kural gereği 11 kişilik takım 6 kişi kaldığında, maçı hükmen kaybeder, biz sahada 6 kişiyiz!!! Devam etmek istiyorsak, eşitlenecek ve gücümüze güç katacağız” mesajıyla tepkisini dile getirdi.

mert-firat
İLGİLİ HABERMert Fırat: Aykırı seslere farklı fikirlere ihtiyacımız var
Son güncelleme: 13:34 - 13.08.2018
Etiketler