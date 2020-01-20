Mert Gider ve Akın Eldes ‘Akın Hali’nde buluştu

İlk teklisi “Şenol Abi” ile solo kariyerine başarılı bir giriş yapan Mert Gider; dört şarkıdan oluşan EP’si “Akın Hali”ni dinleyiciyle buluşturuyor. Şarkıların düzenlemeleri usta müzisyen Akın Eldes'e ait...

Tüm söz ve müzikleri Mert Gider'e ait olan çalışma, ülkemizin yetiştirdiği en önemli gitar virtüözlerinden Akın Eldes'in düzenlemelerinden oluşuyor. Projede; gitarlardan buzukiye, yaylı tamburdan fırça davula birçok enstürman Eldes tarafından çalındı.

Akın Eldes, bu EP ile birlikte kariyerinde ilk kez vokal yaptı.

Kontrbastan suzafona, klarnetten güiroya; zapateado ayak ritimlerinden palmaslara; zengin müzisyen kadrosunun eşlik ettiği; çok sesli altyapısıyla dikkat çeken “Akın Hali”, tüm dijital platformlarda yayınlandı. EP, “Yürü”, “Kimin Sesi”, “Kasvet” ve “Bebeksi” şarkılarından oluşuyor.