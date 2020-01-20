Mert Gider ve Akın Eldes ‘Akın Hali’nde buluştu
Tüm söz ve müzikleri Mert Gider'e ait olan çalışma, ülkemizin yetiştirdiği en önemli gitar virtüözlerinden Akın Eldes'in düzenlemelerinden oluşuyor. Projede; gitarlardan buzukiye, yaylı tamburdan fırça davula birçok enstürman Eldes tarafından çalındı.
Akın Eldes, bu EP ile birlikte kariyerinde ilk kez vokal yaptı.
Kontrbastan suzafona, klarnetten güiroya; zapateado ayak ritimlerinden palmaslara; zengin müzisyen kadrosunun eşlik ettiği; çok sesli altyapısıyla dikkat çeken “Akın Hali”, tüm dijital platformlarda yayınlandı. EP, “Yürü”, “Kimin Sesi”, “Kasvet” ve “Bebeksi” şarkılarından oluşuyor.