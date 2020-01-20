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Mert Gider ve Akın Eldes ‘Akın Hali’nde buluştu
Mert Gider ve Akın Eldes ‘Akın Hali’nde buluştu
İlk teklisi “Şenol Abi” ile solo kariyerine başarılı bir giriş yapan Mert Gider; dört şarkıdan oluşan EP’si “Akın Hali”ni dinleyiciyle buluşturuyor. Şarkıların düzenlemeleri usta müzisyen Akın Eldes'e ait...
Kültür Sanat 20 Ocak 2020 - 10:41

Tüm söz ve müzikleri Mert Gider'e ait olan çalışma, ülkemizin yetiştirdiği en önemli gitar virtüözlerinden Akın Eldes'in düzenlemelerinden oluşuyor. Projede; gitarlardan buzukiye, yaylı tamburdan fırça davula birçok enstürman Eldes tarafından çalındı.

Akın Eldes, bu EP ile birlikte kariyerinde ilk kez vokal yaptı.

Kontrbastan suzafona, klarnetten güiroya; zapateado ayak ritimlerinden palmaslara; zengin müzisyen kadrosunun eşlik ettiği; çok sesli altyapısıyla dikkat çeken “Akın Hali”, tüm dijital platformlarda yayınlandı. EP,  “Yürü”, “Kimin Sesi”, “Kasvet” ve “Bebeksi” şarkılarından oluşuyor.

Mert Gider (solda) ve Akın Eldes