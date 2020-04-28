Merve Çaloğlu’ndan karantinada lansman

Merve Çaloğlu yeni albümü “Harikalar Diyarında Ben”'in lansmanını corona virüsü salgınından dolayı evinde yaptı. Instagram üzerinden gerçekleşen lansmana Cenk Erdoğan, Buket Dereoğlu, Uğur Demirpehlivan, Zeliha Sunal, Ömür Gedik ve Tülay Özer gibi isimler katıldı.

“Uzak Yollar” isimli albümü sonrasında “Aşk Benim İşim” isimli single çalışması ile dikkat çeken Çaloğlu'nun yeni single albümü “Harikalar Diyarında Ben” dinleyicilerle buluştu. 24 Nisan’da evinden lansman yapan Çaloğlu, “Artık savaşmayı bıraktım, olduğu gibi yaşıyorum. Bütün dünya ve ülkemiz için zor bir dönemden geçsek bile klibim ve şarkımla #evdekal çağrısına kulak veren herkesi, baharın mucizeler getireceğine inandıracağımı düşünüyorum” dedi.

Albüm, “Merve Çaloğlu Müzik Yapım Prodüksiyon” etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözü ve müziği Çaloğlu’na düzenlemesi ise Cenk Erdoğan'a ait. Nedim Ruacan, Şemsa idil Ural gibi birçok ünlü müzisyenin de kayıtlarında yer aldığı şarkının klibi ise Heybeliada Ruhban okulunda çekildi.



HAYVANLARA DESTEK

Hayvanseverliği ile de bilinen Merve Çaloğlu lansmana katılan Ömür Gedik’le sohbetinde verdiği sözü yerine getirerek HAÇİKO’ya bağışta bulundu. Çaloğlu vicdan sahibi, herkesin hayvanların maruz kaldığı olumsuz durumlara duyarsız kalmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.