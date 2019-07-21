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Merve Özbey fena trollendi
Merve Özbey fena trollendi
Merve Özbey, Twitter'ın fenomen ismi Şeref Düzyatanlar tarafından fena trollendi.
Kültür Sanat 21 Temmuz 2019 - 11:03

Twitter’da yazdığı esprili iletiler ile tanınan ve Kırmızı Kedi Yayınları etiketiyle Ecnebi – Şeref’in Doğuşu isimli bir kitap yazıp okurlarla buluşturan Şeref Düzyatanlar, bu kez popçu Merve Özbey’i trolledi. Şeref Düzyatanlar, genç popçunun babasının gazeteci Savaş Özbey olduğunu yazdı ve torpil ile müzik sektöründe yer aldığını savundu.

İşin ilginci Merve Özbey’in Şeref Düzyatanlar’ı ciddiye alıp cevap vermesiydi. Trollenme diyaloğu şöyleydi:

Bu konuşmanın ardından Şeref Düzyatanlar, yeniden komik bir tweet paylaştı. Bir takipçisi Özbey’i uyararak, Şeref Düzyatanlar’ın troll bir hesap olduğunu söylese de, Özbey’in tepkisi dinmedi.

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Son güncelleme: 11:08 - 21.07.2019