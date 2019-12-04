Meryem Uzerli, Brad Pitt’le aynı projede

Meryem Uzerli'nin, dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ile aynı projede yer alacağı konuşuluyor. Kadın hakları üzerine yapılması planlanan projeye, Uzerli'nin de adı verildi...

Meryem Uzerli, geçen akşam Paris'te düzenlenen UNESCO'nun davetine katıldı. Burada Avrupa Birliği stratejisti Meral Melika Duran ile buluşan Uzerli’nin ünlü oyuncu Brad Pitt ile aynı projede yer alacağı konuşuldu.

Kadın hakları konusunda film projelerine de imza atan Duran ile konuşan ve yeni bir projenin de kapısını arayan Uzerli’nin Pitt ile kadın hakları üzerine bir kısa filmde yer alacağı söyleniyor. Zira Duran, Pitt ile Shawkat’ın yer alacağı projede Meryem Uzerli’nin de olmasını istemiş.

Meral Melika Duran, geçtiğimiz günlerde de Brad Pitt ve Irak asıllı sevgilisi Alia Shawkat ile Los Angeles’taki bir sergide bir araya gelmişti…