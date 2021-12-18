Meryl Streep’ten itiraf: “Karantinadan sonra çok zorlandım”

Corona virüsü salgını tüm endüstrileri etkilediği gibi gösteri dünyasında da kendini yıkıcı bir şekilde hissettirdi. Karantina nedeniyle film çekimleri, projeler, tiyatrolar ertelendi ya da iptal edildi. Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep de yeni filmi Don't Look Up gösterime girerken çekimler sırasında yaşadığı zorlukları anlattı.

Sozcu.com.tr

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Kara komedi ile ekranlara ve beyaz perdeye dönen usta oyuncu, karantinanın hayatını nasıl etkilediğinden bahsetti. Streep, filmin yönetmeni Adam McKay, başrolü paylaştığı Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill ve Tyler Perry ile Entertainment Weekly’e konuştu.

Afet komedisinde, Dünya’yı yok etmekte olan bir asteroid yaklaşırken Streep, tehdide inanmayan kurgusal Birleşik Devletler Başkanı Janie Orlean’ı oynuyor.

Sohbet sırasında Streep, karantinadan sonra karakterine girmenin zorluğundan bahsetti: “Gerçekten zor buldum. Karakterimin komik olduğunun farkındaydım. Ama karantinada kendimi komik hissetmedim.”

Üç kez Oscar kazanan oyuncu şöyle devam etti: “Arabamdan iniyordum, üç haftadır kimseyle konuşmuyordum ve Worcester’daki stadyuma girip, peruğu takıp bir konuşma yapmam gerekiyordu. Ve olmadı. Nasıl davranacağımı unuttum, neyle ilgili olduğumu unuttum. Ben neyim? Ben küçük parçalardan oluşan bir şeyim…”

Streep bu zorlukları yaşamış olsa da McKay ve Hill, Streep’in çekimler sırasında çok komik olduğunu söylüyor. Filmde Streep’in oğlu ve Genelkurmay Başkanı’nı oynayan Hill, “Dürüst olmak gerekirse Meryl ile çalışmanın çok radikal olduğunu söylüyorum. Sanatındaki itibardan dolayı değil, ama nasıl yaklaştığı, ne kadar çalışkan olduğu ve bir insan olarak konuşmak için ne kadar harika olduğu için… Ama aynı zamanda ne kadar eğlenceliydin de…”

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