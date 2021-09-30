MESAM’dan Arif Sağ ve Cahit Berkay açıklaması

Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeliğinin düşürüldüğüne dair iddia, MESAM Başkanı Recep Ergül tarafından yalanlandı.

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Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) Yürütme Kurulu Başkanı Recep Ergül, Arif Sağ ile Cahit Berkay’ın MESAM üyeliklerinin düşürüldüğüne dair haberlerle ilgili olarak gazetecilere kısa mesaj yoluyla açıklama gönderdi.

Ergül açıklamasında, “Çeşitli basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan ‘Arif Sağ ve Cahit Berkay MESAM’dan atıldı’ haberleri, tamamen yalan ve bir algı operasyonundan ibarettir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Her iki meslek büyüğümüz de, bizim değerli üyelerimizdir” ifadelerini kullandı.

CAHİT BERKAY'DAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından açıklama yapan Cahit Berkay da, “MESAM’ın 2018 yılında yapılan genel kuruluna ilişkin devam eden hukuksal bir süreç var. İstinaf mahkemesine itiraz yolumuz açık. Kaldı ki bahsi geçen davanın bizim üyeliğimizle de bir ilgisi yok. Varmış gibi algı yaratmaya çalışanlara lütfen itibar etmeyiniz. Hâlâ MESAM üyesiyim. Bu haberlerin MUYORBİR Genel Kurulu'nun yapıldığı gün yayılması da manidar. Bu vesileyle MÜYORBİR seçimlerini kazanan Burhan Şeşen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu da tebrik eder, hepsine tek tek başarılar dilerim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Recep Ergül, Coşkun Sabah, Suat Suna gibi isimlerden oluşan ekip 2018’de Orhan Gencebay’ın kaybettiği Genel Kurul’un iptali için 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 109 sahte üyenin oy kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı.

2018’de bakanlığın atadığı geçici üst kurul, yönetimdeki Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Rıza Binboğa’nın da içinde bulunduğu 11 MESAM üyesini üyelikten çıkarmıştı. Bu isimler 11. İdare Mahkemesi’nde açtıkları dava sonucunda MESAM’a dönmüş, aynı yıl Mayıs ayında yapılan Genel Kurul toplantısında Arif Sağ ve ekibi kayyum atanmış olan MESAM yönetimini yeniden kazanmıştı.

Önceki gün de İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada 2018 yılında yapılan MESAM Genel KurulWun iptali kararı çıkmıştı.

Bu karar “Arif Sağ ve Cahit Berkay’ın üyelikleri hukuken düştü” şeklinde yorumlanmıştı.