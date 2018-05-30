MESAM genel kurulu öncesi şok gelişme

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MESAM’da sular durulmuyor, Arif Sağ ve ekibinin görevden alınarak yerine Coşkun Sabah'ın başını çektiği bir kayyum yönetiminin atanmasının ardından Sağ ve ekibinden 30 kişi Haysiyet Kurulu'na gönderilmişti. Tüm bu gelişmelerin üzerine genel kurula bir gün kala bu defa kurula sevkedilen kişilerin üyelikten ihraç edildiği haberi ortaya çıktı.

ARİF SAĞ AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

İhraç edilme haberi öncesinde Sozcu.com.tr’ye konuşan Sağ şunları söylemişti: “Orada olacağız. Belki orada engelleyecekler, içeri almayacaklar bizi. İçeri girmesek dahi adaylığımızı devam ettireceğiz. Ola ki hukuksal anlamda ters bir şey çıkarsa, B planını uygulayacağız. Yine bu ekibin tavsiye ettiği başka bir ekibi sunacağız. İnanıyorum ki, her koşulda o ekip kazanacak. Bizimle ilgili söylenen şeylerin yüzde 99'u yalan. Müfettiş raporları var. Müfettişleri gelip bizi denetlemeleri için benim imzamla çağırdık. Geldiler ve bizi denetlediler. Şikayetlerle ilgili hiçbir şey bulamadılar”

İŞTE, HAYSİYET KURULU'NA SEVK EDİLEN VE İHRAÇ EDİLEN İSİMLER…

ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Arif Sağ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Cahit Berkay (Başkan Yardımcısı)

Metin Karataş (Sayman Üye)

Ali Haydar Timisi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ali Rıza Binboğa (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Can Akyol (Yönetim Kurulu Üyesi)

Celal Ulusu (Yönetim Kurulu Üyesi)

ESKİ ÜST KURUL ÜYELERİ

Adem Aslandoğan

Ali Çağan

Kadir Şeker

Atilla Meriç

Kadir Tapucu

Hüseyin Aslan

Lütfü Gültekin

İsmail Hazar

Ali Çağan

ÜYELER

Altan Çetin

Cengizhan Sönmez

Erdal Güney

İsmail Şencan