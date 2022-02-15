MESAM ile GEMA mahkemelik oldu

Türkiye'nin köklü meslek birliklerinden biri olan Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), kendi repertuarının en yoğun kullanıldığı ülkelerden biri olan Almanya'nın meslek birliği GEMA ile mahkemelik oldu.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

170’ten fazla ülkede 11 bin üyesi adına hak takibi yapan MESAM, repertuarının en yoğun kullanıldığı Almanya’da meslek birliği GEMA ile karşılıklı temsilcilik sözleşmesi bulunuyordu. MESAM, sözleşmeye rağmen GEMA’nın Almanya'da umuma açık mahallerdeki (restoran, kafe, bar, eğlence merkezleri, düğün salonları, oteller) kullanıma ilişkin tespit yapmadığını ve hakkaniyete uygun telif bedeli MESAM’a göndermediğini belirtti.

BELİRLENEN RAKAMIN YARISI TEKLİF EDİLDİ

Haksız durumun ortadan kalkması için bir telafi mekanizması kurularak 2014’ten itibaren GEMA tarafından MESAM’a ‘istinai’ bir ek telif ödemesi yapılmaya başlandı. Bu yoğun kullanıma ilişkin ek ödemeler ile iki kurum arasında protokoller imzalandı. GEMA, 2018’de ödeme miktarını belirlemek için MESAM’ın çalışma yapmasını istedi. MESAM kendi çabaları ile bir yandan Almanya’da çeşitli pazar araştırmaları yaptı, bir yandan da Alman resmi makamlarının verilerini dikkate alarak bir meblağ belirledi. Ancak GEMA belirlenen bu meblağın yarısını ödemeyi ve bu bedel üzerinden gelecek uzun yılları da bağlayan bir protokol imzalamayı teklif etti.

MESAM TELİF HAKLARINI ALMAN YARGISINA TAŞIDI

GEMA’nın Almanya’da sahip olduğu monopol yetkisi ile dayatmacı yaklaşımı sonucu düşük bir meblağ ödeme teklifi üzerine MESAM, Alman mahkemelerinde GEMA’ya dava açtı.

“MAHKEMEDEN HAKLI VE ADİL TALEPLERDE BULUNDUK”

MESAM yaptığı açıklamada, “MESAM tarafından yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan meblağın hangi hukuki gerekçe ve belgelere dayanarak yarı yarıya GEMA tarafından indirilmek istendiğinin sorgulanmasıdır. Diğer bir deyişle; MESAM, Alman yargısı aracılığı ile GEMA’nın dayatmacı tavrına dayanak teşkil eden ancak GEMA tarafından ısrarla paylaşılmayan somut verilere ulaşmayı talep etmektedir. Zira MESAM’ın tüm yapıcı yaklaşımına rağmen müzakere ile sonuç alamadığı bu talep, iki yakın ülkenin meslek birlikleri arasındaki ilişkinin şeffaf temellere oturması ve bunun sonucunda hak sahiplerine doğru ve gerçek verilerden gelen ödemelerin ulaşması açısından haklı ve adil bir taleptir” dendi.

Bugün görülecek dava öncesinde MESAM Genel Sekreteri avukat Gülcan Tutkun da TV Berlin’e MESAM’ın hakları konusunda bilgi verdi. Gülcan Tutkun, “Alman yargısının MESAM’ın şeffaflık ve adalet talebine objektif ve adilane yaklaşacağı inancını taşıyoruz” dedi.