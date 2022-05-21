MESAM’a ‘Kayyum’ talebi!

Türkiye’nin en büyük sanatçı meslek birliği olan MESAM’a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kayyum atanması talep edildi. MESAM başkanı Recep Ergül, yıllarca kayyum mağduriyeti yapanların kayyum talebinde bulunduğunu belirterek, “Başımız dik alnımız açık. Hiçbir şekilde yanlışımız söz konusu değil” dedi. Ergül bakanlıktan yazılı olarak kuruma teftiş kurulu göndermesini istedi.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na MESAM'a kayyum atanması talep edildi. Kayyum talebinde yönetim kurulu üyelerinin el çektirilerek bakanlıkça yönetime bağımsız bir heyet atanmasını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunması istendi. Kayyum atanmasının nedeni olarak ise personel maaşları ve telif ödemelerinin yapıldığı bankadan alınan promosyon bedellerinin, 65 yaş üstü, engelli ve ihtiyaç sahibi üyelere dağıtılması olarak gösterildiği öğrenildi.

KAYYUM İSTEYEN ARİF SAĞ'IN AVUKATI İDDİASI

MESAM Başkanı Recep Ergül, geçmiş yönetimlerde Haysiyet Kurulu Başkanlığı yapan ve eski başkan Arif Sağ'ın avukatı da olan Hüseyin Aslan'ın, kayyum talebini yapan kişi olduğunu öğrendiklerini söyledi. Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazılı olarak başvurduklarını ve bakanlıktan denetim yapması için teftiş kurulu göndermesini istediklerini kaydetti.

“EN ŞEFFAF YÖNETİMİZ”

Kayyuma karşı olan ve yıllarca kayyum mağduriyeti yapanların MESAM'ın huzurunu bozmak için adeta bakanlığa yalvardığını belirten MESAM Başkanı Recep Ergül, “On üç yıldır MESAM'ı yönetmiş ve kaybetmiş bazı kişilerin bunu içlerine sindirememesi ile ilgili bir durum söz konusu. MESAM tarihinin en adil en şeffaf yönetiminin görevden alınıp yerine kayyum atanmasını istiyorlar. Başımız dik alnımız açık. Hiçbir şekilde yanlışımız söz konusu değil” dedi.

MİLYONLUK PROMOSYON BEDELİ ÜYELERE DAĞITILDI

Kayyum atanması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurma gerekçelerinin üyelere ödenen bin TL sponsorluk bedeli olduğunu belirten Recep Ergül, “Önceki yönetim, personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi veya telif ücretlerinin banka üzerinden ödenmesi karşılığında 2 milyon TL gibi bir promosyon bedelini, daha çok yurtdışı harcamalarında kullanmış. Bizim yurtdışı harcamalarımız yok denecek kadar az. Milyonları tutan yurtdışı harcamalarını biz zoom üzerinden yaparak tasarruf ettiğimiz her kuruşu üyelerimizle paylaşıyoruz” dedi.

“BİZİ ANCAK MESAM ÜYELERİ GÖNDERİR”

Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılı olarak Teftiş Kurulu göndermesini istediklerini belirten Recep Ergül, “Herhangi bir kusurumuz veya suistimal görülürse, görevden alınmadan biz istifa ederiz. Bizi üyelerimiz seçti, görevden alacak olanlar da yine onlardır” dedi.

MESAM'DA REFORMLAR YAPTIK

30 Haziran 2021’de 980 oyun 906’sını alarak yönetime geldiğini belirten Ergül, “Neden bizi rahat bırakmıyor, çalışmalarımızı engellemeye çalışıyorsunuz. On bir ayda MESAM'da reformlar yaptık, en huzurlu meslek birliği haline getirdik. Kurum bizim dönemimizde altın çağını yaşıyor. Neden Rahatsız oluyorsunuz” dedi.

İlginizi Çekebilir MESAM ve MSG'den 'Saatlerimizi geri verin' çağrısı