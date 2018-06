MESAM’da yeniden yönetime seçilen Arif Sağ ve ekibi ilk kez toplandı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

MESAM’da önce görevden alınan, ardından üyelikten ihraç edilen, ancak 31 Mayıs Perşembe günü yapılan Genel Kurul’da önce üyelik haklarını geri kazanan, ardından da yönetim kuruluna seçilen Arif Sağ ve ekibi, bugün ilk toplantıları için bir araya geldi. İlk toplantıda, daha önce görevden alınan Arif Sağ yeniden başkan seçildi. Cahit Berkay başkan yardımcısı olarak seçilirken, Metin Karataş ise sayman üye olarak belirlendi. Toplantıya katılan üyeler de oy birliği ile daha önceki görevlerine yeniden seçildiler.

Bir basın açıklaması yayınlayan yönetim, tüm kamuoyuna ayrı ayrı teşekkür ederek, “MESAM genel kurulu bugün bizleri bu göreve tekrar seçerken aynı zamanda son 2 yıllık dönemde yaptığımız tüm iş ve işlemleri de ibra etmiştir. Genel kurulun iradesi bu şekilde tecelli ettikten sonra, MESAM yönetim kurulu olarak kırgınlıkları, küskünlükleri geride bırakarak tüm MESAM üyelerini kucaklayan bir yönetim anlayışı uygulayacağımızı, geçmişte bizlere karşı yapılan hukuksuzluklara karşı yargı önünde her türlü hakkımızı kullanmakla birlikte, hiç kimse ile kişisel bir problemimiz olmadığının bilinmesini istiyoruz.

Ayrıca her bir MESAM üyesi bizler için kıymetlidir ve özeldir. Belirli bir grup tarafından yapılan manipülasyonlar sonucu yanlış bilgilendirildiğini düşündüğümüz üyelerimize de MESAM'ın kapıları her zaman sonuna kadar açıktır. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda merak ettikleri her konuda üye ilişkileri birimimizden istedikleri bilgileri alabileceklerini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yola çıkarken ‘Sevgi kazanacak’ dedik… Sevgi kazandı… Bundan sonra geçmişle uğraşarak vakit kaybetmek yerine aldığımız görevin sorumluluğunun farkında bir ekip olarak Türkiye'deki telif barışı ve üyelerimizin hakları için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

İşte, MESAM’ın yeni Yönetim Kurulu:

Arif Sağ / Yönetim Kurulu Başkanı

Cahit Berkay / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Metin Karataş / Sayman

Ali Haydar Timisi

Elif Nun İçelli

Ali Rıza Binboğa

Celal Ulusu

Ali Rıza Erdoğan

Ahmet Can Akyol

Faruk Demir