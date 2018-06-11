MESAM’ın kayyum yönetiminden şoke eden açıklamalar!

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Eski yönetim kurulu adına başkan Coşkun Sabah ile Recep Ergül ile yaklaşık 20 MESAM üyesi ile birlikte bir basın toplantısı düzenlediler.

Üyelerin oylarıyla seçimleri kazanan ve tekrardan göreve başlayan Arif Sağ ve ekibinin usulsüzlük yaptığını iddia eden eski yönetim kurulu, ‘MESAM'da adalet istiyoruz’ yazılı döviz taşıdı. Coşkun Sabah, son genel kurulda usulsüzlük yapıldığını öne sürerek, seçimi tanımadıklarını ifade etti.

‘YARGIDAN GERİ DÖNECEK’ İDDİASI

Arif Sağ ve ekibinin meseleyi siyasi zemine çekmeye çalıştığını ancak bunu kabul etmediklerini belirten Sabah, şöyle dedi:

“31 Mayıs'ta bir olağan ve olağanüstü genel kurul yaptık. Secim süreci nedeniyle biraz sessiz kalmayı yeğledik. Mütevazılık gösterdik ama karşı taraftan bir mağdur edebiyatı yaptıklarını gördük. Durum ısrarla siyasi bir ortama çekilmeye çalışılıyor. Buna karşı çıkıyorum. MESAM'da siyaset yoktur. MESAM'da parti ayrımı, dil, din, ırk ayrımı yoktur. Hatta bir siyasi partimiz bu olaya girme eğiliminde olmuştur. Bu duruma üzülerek takip ettik. İhraç edilen üyelerimiz genel kurul oylamasıyla tekrar salona alınmıştır. Hukukçularımıza danıştık. Onlar da bize bu durumun kesinlikle hukuka aykırı olduğunu, haysiyet kurulu tarafından ihraç edilen üyelerin sadece ve sadece yargı yolu ile tekrardan üyeliğe döneceğini ilettiler. Burada hukuk çiğnenmiş ve üyeler salona alınmıştır. Bunun yargıdan döneceğine yüzde yüz gözüyle bakıyoruz.”

‘SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ’

Kayyum yönetiminde yer alan Recep Ergül ise şu anki Arif Sağ ve ekibine FETÖ benzetmesi yaparak MESAM'a sızdıklarını öne sürdü ve “MESAM'ı ve üyelerin mağdur eden, son 10 yılda üyelerin telif hakları için çalışma yapmayan tabiri caizse tıpkı FETÖ örgütünün devletin her kademesine sızması gibi, 116 üye örneği gibi MESAM'ın kılcal damarlarına giren bu arkadaşlar hiçbir yararlı çalışma yapmamışlar, yapanlara da engel olmuşlardır. MESAM bir siyasi partiyle özleşmiş durumda. Geçici yönetimi sahiplenen tek bir siyasi partinin açıklamasını duydunuz mu? Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonunu MESAM'la ne ilgisi var? İki de bir açıkla yapıp bizleri tehdit edercesine zan altında bırakıp algı oluşturuyor? Bir oyun var, oyunun içinde şu var MESAM'ın kasasının içinde milyonlarca lira para var. Biz o paranın adaletli şekilde dağıtılmasını istiyoruz. Bu genel kurul iptal oluncaya kadar sonuna kadar savaşacağız” dedi. MESAM'ın kasasında bekleyen paranın faize yatırıldığını, üyelere yalan söylenerek kar edildiğini söylendiğini iddia eden Ergül, geçici yönetimdeyken kanuna ve müfettiş raporlarına göre işlem yaptıklarını anlatıp ‘Seçime bir gün kala Arif Sağ ihraç edilir mi?’ diyorlar. Arif Sağ büyük bir sanatçı olabilir bu kendisini ilgilendirir. Ama Arif Sağ, Orhan Gencebay ya da bir başkası bunlar yasaların üstünde değildir. Suistimalin altında imza varsa onunla ilgili işlem yaparız” diye konuştu.