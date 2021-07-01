MESAM’ın yeni başkanı belli oldu

Haliç Kongre Merkezi’nde MESAM tarihinin en yüksek katılımlı genel kuruluna, yaklaşık 1350 sanatçı ve eser sahibi katıldı. Eski Yönetim Kurulunun ibra edilmediği genel kurulda Recep Ergül, Cahit Berkay ve Sümer Ezgü grupları yarıştı. İlk olarak Divan oylanması yapıldı. Yapılan oylamada, Recep Ergül’ün adayı Ahmet Koç, birleşen gruba karşı oyların yüzde 61’ini alarak kazandı.

Önerge ve yönergelerin okunmasının ardından oylamaya geçildi. Blok oylama ve divan seçiminde Recep Ergül 980 oyun 907’sini alarak başkan seçildi. Daha önce 2018’de Arif Sağ 303 oyla en yüksek oyla seçilen başkandı. Ergül, MESAM tarihinin en yüksek oyu ile başkan seçilmiş oldu.

SÖZCÜ’ye açıklama yapan Recep Ergül, ilk toplantılarını yarın aydınların katledildiği Sivas Madımak Oteli’nin önünde yapacaklarını ardından da Anıtkabir’i ziyaret edip, ulu önder Atatürk’e saygı duruşunda bulunacaklarını söyledi. Ergül, kendisi ve grubu hakkındaki iddialar için ise hayatında hiç yandaş olmadığını ifade etti.