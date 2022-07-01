Meşhur “Düşünen Adam” heykelinin kopyası 11,1 milyon dolara satıldı

Dünyanın en ikonik sanat eserlerinden biri olan Auguste Rodin'in "Düşünen Adam" heykelinin kopyası, Paris'te bir müzayedede 11,14 milyon dolara satıldı.

Sozcu.com.tr

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Sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan “Düşünen Adam” heykeli yine rekor bir fiyatla alıcı buldu.

1880’de Rodin tarafından yaklaşık 70 santimetre olarak tasarlanan Düşünen Adam heykeli, Fransızların bir başka önemli eseri olan “Cehennemin Kapıları”nın taçlandırıcı unsuru olarak tasarlandı.

Heykel başlangıçta ortaçağ İtalyan şairi ve “İlahi Komedya”nın yazarı Dante’yi temsil ediyordu.

Ardından “Düşünen Adam” 1888’de ayrıca sergilendi ve böylece bağımsız bir eser haline geldi.

1880 yılında sanatçı eser için çalışırken sürekli küçük heykeller yarattı. Düşünen Adam’ın gördüğü ilgi artınca da eserin on adet bronz dökümünü yaptı.

Ayrıca Rodin Müzesi tarafından orijinal kalıbından 12 adet de kopya üretildi.

Şu anda dünya çapında, Auguste Rodin’in bu ünlü eserinin 40 kalıbı olduğu düşünülüyor. Christie’s Müzayede Evi de bu kalıplardan birini rekor bir fiyata sattı.

11 milyon dolarlık satış 2013 yılındaki 15 milyon dolarlık satıştan sonraki bu ikonik eser için verilen en yüksek teklif oldu.

Rodin’in heykelinin dünya çapında çeşitli boyut ve malzemelerde sayısız kopyası bulunuyor.

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