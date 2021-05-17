Meşhur Japon tablo animasyona dönüştü

Japon tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Sekigahara Muharebesi, 21 Ekim 1600’de Sengoku döneminde şimdinin Gifu vilayetinde gerçekleşti. 160.000 kişinin mücadele ettiği savaşta; samuray savaşçıları ve sadık klanlar karşı karşıya geldi. Sonunda da Tokugawa birlikleri kazandı ve Japonya’yı 1868’e kadar iki buçuk yüzyıl daha yöneten Tokugawa Şogunluğu'nun kurulmasına yol açtı.

Tarihteki bu andan ilham alan sanat eseri 1620’lerde yapıldı ve Hikone Lordu Ii’ye aitti. Videograf Shigeta, 19. yüzyıl resmini dijital olarak canlandırdı.

Sekigahara-Sansui-zu-Byobu için Shigeta, savaşı yeniden inşa etmek için animasyon kullandı. İzleyiciler, savaşmak için kılıçlarını kullanmadan önce minik samuray figürlerinin atlar üzerinde ve yaya olarak birbirlerine doğru hücum ettiklerini izleyebiliyorlar. Shigeta sadece görsel olarak değil seslerle de bu ölümsüz eseri yeniden yorumluyor. Eserde bulutlar ve nehirler bile gerçek hayatta olduğu gibi hareket ediyormuş gibi görünecek şekilde canlandırılmış.

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