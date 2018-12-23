Son dakika: Metin Akpınar hakkında soruşturma

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Metin Akpınar’ın Halk TV’de yaptığı açıklamalar hakkında savcılık tarafından “İç savaş ve darbe çağrısı” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın talimatıyla başlatıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurul’unda Akpınar’a yüklenerek, “İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın, şimdi git bunun yargıda bedelini öde. Biz bu yola farklı çıktık, beni ipe götüreceksin… Yahu senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunun bedelini yargıda ödeyecekler” demişti.

AKPINAR, NE DEMİŞTİ?

Akpınar, Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında “Bireylerin geleceklerini tayin edecekleri rejim demokrasidir. Bu kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga, dövüş olmaz biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz” demişti.