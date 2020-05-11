Metin Uca: Asıl Çin Mutfağı’nı özlüyorum

Corona salgınından korunmak için vaktini evinde geçiren usta sunucu ve yazar Metin Uca, bu süreçte en çok Çin Mutfağı'nı özlediğini söyleyerek, "Çin Mutfağı sadece yarasa yenilen ya da herkesin köpek eti peşinde koşturduğu bir mutfak değil. Çok ciddi, köklü bir kültür" dedi.

Usta sunucu ve yazar Metin Uca, corona virüsü salgınında evde yemek yapma maharetinin birkaç kat daha gleiştiğini söyledi. MAG dergisine konuşan ve “Corono virüsü zat-ı âlilerine teşekkür edilecek tek bir şey varsa, yarattığı acı insanın çaresizliğinin dışında, o da kendini tanıma, hayatı temize çekme ve bazı şeyleri yeniden fark etme ve değerini anlama konusundaki katkısı” diyen Uca, zamanının çoğunu okuyarak geçirdiğini ifade etti.

Uca’nın açıklamaları şöyleydi:

“Çok iyi bir Netflix izleyicisi olarak kahvaltı sonrası ekran başına oturuyorum. Birkaç bir şey izledikten sonra yazı yazmaya başlıyorum. Bir kitap özellikle bu günleri anlatan, döneme de tanıklık ederken korona turkasının, bize özgü hallerinin altını çizen, yine acı taraflarından çok, yaşadığımız ilginçlikleri trajikomik bir üslupla anlatacak bir şeyler bulmaya çalışıyorum.

‘ANTAKYA, GAZİANTEP MUTFAĞINI ÇOK ÖZLEDİM’

Kendim yemek yapmayı tercih ediyorum. Denemeyi seviyorum. Paylaşacağım tüm lezzetler bu zengin mutfağın zeytinyağlılar tarafından geliyor. Antakya, Gaziantep mutfağını çok özledim. Bu süreç biter bitmez ilk yapılacaklar listemde bu lezzetlerin yapıldığı yerlerde bulunmak da var.

‘ÇİN MUTFAĞI KÖKLÜ BİR KÜLTÜR’

O kadar çok şeyi özlüyorum ki. Asıl Çin Mutfağı'nı özlüyorum. Çünkü sanıldığı gibi Çin Mutfağı sadece yarasa yenilen ya da herkesin köpek eti peşinde koşturduğu bir mutfak değil. Çok ciddi, köklü bir kültür.”