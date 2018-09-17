Metin Uca’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye İş Bankası tepkisi

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Ünlü sunucu ve yazar Metin Uca da Erdoğan’ın talebine ilişkin tepki gösterenler arasında yer alıyor.

Twitter’dan bir açıklama yapan Uca, Türkiye İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerinden CHP’nin bir kuruş kazancı olmadığını hatırlatarak, şöyle dedi:

Tüm gelirin Türk Dil ve Türk Tarih kurumlarına gittiğini herkes biliyor değil mi? Aaa sana söylemediler mi, dünyanın en değerli 100 bankasından birinin kuruluş sözleşmesini sana göstermediler mi?”