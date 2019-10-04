Metin Uca’dan uçakta sıra bekleyen Kılıçdaroğlu’na teşekkür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana’dan Ankara’ya giderken tarifeli uçakta herkes gibi sıra beklemesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kılıçdaroğlu’nu merdivenlerden uçağa doğru ilerlerken birçok yolcu görüntülemişti.

O görüntülenlerle ilgili sunucu ve yazar Metin Uca’dan çarpıcı bir mesaj geldi. Twitter’dan attığı mesajda Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden Uca, şöyle dedi:

“Teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en iyi 5. havalimanı Atatürk'ü boşalttırıp dünyanın en kalabalık özel uçak filosu için özel havalimanı gibi kullanmadığın için, uygar bir siyasetçi gibi davranmanın bir gösteri değil, davranışlara sinen bir incelik olduğunu kanıtladığın için.”