Metroda darp edilen müzisyen Gülşah Erol’un hukuk zaferi

Müzisyen Gülşah Erol, bundan 3 yıl önce metroda kendisini darp eden ve müzik aletini kıran polislerden şikayetçi olmuştu. Dava sonuçlandı. Polisler, "mala zarar verme" suçundan ceza alırken, Erol hakkında açılan "kamu görevlisine hakaret" suçundan ise beraat çıktı.

Müzisyen Gülşah Erol, bundan 3 yıl önce İstanbul'daki Kadıköy Metrosu’nda görevli polis memurları tarafından darp edilmiş, müzik aleti de bu esnada kırılmıştı.

Erol, polislerden şikayetçi olurken, polisler de Erol’dan şikayetçi olmuştu.

3 yıldır süren dava sonuçlandı. Gülşah Erol, hakkında açılan kasten yaralama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret suçlamalarından beraat etti.

‘TEHDİTLERE RAĞMEN KENDİMİ MÜDAFAA ETTİM’

Genç müzisyenin enstrümanını kıran polisler ise “mala zarar verme” suçundan ceza aldı. Polislerin cezanın kaldırılması talebiyle bir üst mahkemeye yaptıkları başvuruda reddedildi.

Gülşah Erol, sosyal medya hesabından gelişmeleri “Maruz kaldığım tehditlere rağmen kendimi müdafaa ettim. Davaya lehimde tanıklık eden kişilere minnettarlığımı sunuyorum. Kamuoyuna açıklamamız aşağıdadır” notuyla paylaştı.