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Metropolitan Operası tarihinde ilk kez finansal kriz yaşıyor
Metropolitan Operası tarihinde ilk kez finansal kriz yaşıyor
New York’un dünyaca ünlü operası Metropolitan Operası, 137 yıllık tarihinde ilk kez finansal kriz yaşıyor.
Kültür Sanat 4 Haziran 2020 - 12:29

Müstehak’ın aktardığına göre; corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayından bu yana kapalı olan Metropolitan Operası, sonbahar performanslarını da iptal etti.

AÇILIŞ ERTELENDİ

Metropolitan Operası, kapılarını 31 Aralık’ta açacağını duyurdu. 137 yıllık tarihlerinde ilk kez finansal kriz yaşadıklarını ifade eden Metropolitan Operası Genel Müdürü Peter Gelb, şöyle dedi:


“Metropolitan'ın organizasyon karmaşıklığı göz önüne alındığında sonbahar sezonunu iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadığına karar verdik! Çalışanlarımızın ve seyircilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Sosyal mesafeye ihtiyacımızın olduğu şu zamanlarda Eylül ayında açılmamız mümkün görünmüyor!” dedi.

PERDELER ERKEN AÇILACAK

Ayrıca Metropolitan Operası gelecek sezon yeni prodüksiyon yapamayacaklarını Mozart'ın “Sihirli Flüt” ve “Don Giovanni” operalarını erteleyeceklerini açıklayarak “Bazı performanslarımızın süresini kısaltmayı ve perdeyi mümkün olduğunca erken saatlerde açmak gibi üzerine çalıştığımız önlemlerimiz var” dedi.

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