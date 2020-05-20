Mevta nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mevta mı, mefta mı?

Mevta nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mevta mı, mefta mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘mevta’dır. Mevta mı, mefta mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mevta'dır.

MEVTA NE DEMEK: Ölü, ölmüş kimse.

MEVTA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin mevta mı, mefta mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mevta şeklinde olmalıdır.

mevta (Yanlış kullanım)

mefta (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Mevtanın ailesine başsağlığı dilediler.”