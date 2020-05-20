Mevta nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mevta mı, mefta mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mevta'dır.
MEVTA NE DEMEK: Ölü, ölmüş kimse.
MEVTA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin mevta mı, mefta mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mevta şeklinde olmalıdır.
mevta (Yanlış kullanım)
mefta (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Mevtanın ailesine başsağlığı dilediler.”