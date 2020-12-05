Meydanları sanatın ışığı aydınlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Contemporary İstanbul ekibinin de dahil olduğu Çağdaş İstanbul Vakfı, sanatı ve sanatçıyı, 1 ay boyunca kentin sokaklarına, caddelerine, meydanlarına taşıyacak ‘İstanbul the Lights’ projesini, telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ” Şehrimizde, 59 kamusal alanda ve 52 farklı şehir ekranında bu çalışmalar yer bulacak” dedi

“İSTANBUL GERÇEK KABİLİYETİNDEN UZAK YILLAR GEÇİRDİ”

“Pandemide, hayatın donduğu bir ortamda, İstanbul’un sanatla dünyaya mesaj veriyor olmasının, bizim için tam da olmamız gereken noktanın bir karşılığı olduğunun altını çizmek isterim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Çünkü sanatsal anlamda bu zor koşullarda bile üreten bir kent olmak bizim için çok kıymetli. Birçok etkinlik ve buluşma ertelendi. Hayatımızın bu dönemini, her yönüyle düşünüp, her yönüyle çıkarımlarımızın olması gerektiğini hissediyorum. Bu manada, sanata ve kültüre dair kayıplarımız da ciddi yer alıyor hayatımızda hem psikolojik hem de yaşamsal olarak.

* Bu kadar durağan bir ortamda, birlikte bu yol haritasını çizmek ve yola çıkmak benim için önemliydi. İstanbul’un gerçek kabiliyetinden uzak yıllar geçirdiğini düşünüyoruz. Bu anlamda, bu kuraklığa ve yoksunluğa hep beraber son vermeliyiz.

* Bir gerçek var: Sanat için büyük salonlar inşa edebilirsiniz, bazen çok ciddi maddi destekler sanatçılara verilebilir, hatta çok yüksek mevkilere de çıkartabilirsiniz bazı insanları ama sanatın gerçek anlamadaki tılsımı ve ihtiyaçları olmadığı zaman, inanın bunların hiçbiri anlam ifade etmiyor.

“ÖZGÜRLÜK, SANAT İÇİN HAYATİ BİR KAVRAM”

Sanat için, özgürlük kavramının hayati bir anlamı olduğunun altını çizen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Özgürlük olmadığı zaman, sanatın ifade biçimi ve sanatçının varlığının devamı, gerçekten mümkün olmuyor. Sanatçı, bir kişi ya da bir kesime bağlı bir şekilde dünyaya bakmak zorunda olan bir kişi değil. Tam aksine; çok özgürlük ister.

* Bir laf vardır, ‘Sanat, demokrasiyi sever’ diye. Bu sözü çok seviyoruz ama bir adım daha ileri taşımak istiyoruz. ‘Sanat, demokrasisiz yaşayamaz’ diye bu sözü tamamlamak isterim. Sesi kısılan bir sanat, sanatçı ya da gözleri bağlanan ya da bir kalıba hapsedilen, yaratıcı olması kısıtlanan bir ortam, sanat adına bize istediğimiz atmosferi yaşatamaz.

* Sanatın gelişmesi için, İstanbulwun bu atmosferini değiştirmek ve özgürlük mecburiyetini bu kente hakim kılmak arzusundayız.