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Meyve nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre meyve mi, meyva mı?
Meyve nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre meyve mi, meyva mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘meyve’dir. Meyve mi, meyva mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 20 Haziran 2019 - 09:25

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘meyve'dir.

MEYVE NE DEMEK: 1- Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş. 2- Ürün, sonuç, kâr.

MEYVE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “meyve mi, meyva mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı meyve şeklinde olmalıdır.

meyva (Yanlış kullanım)
meyve (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Annesi gelirken meyve almasını istedi. ”

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Son güncelleme: 09:26 - 20.06.2019
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