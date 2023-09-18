Mezar kazarken tarihi eser bulundu
Afyonkarahisar'da yapılan mezar kazısında, Roma dönemine tarihi eserler bulundu. 3'lü Hekate ve kuş figürü ile Ay Tanrısı Men heykelleri müze yetkililerine teslim edildi.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, Yeniköy köyündeki bir mezarlıkta yapılan kazıda, Roma dönemine ait 3’lü Hekate ve kuş figürü ile Ay Tanrısı Men heykelciği bulundu.
Köy muhtarı B.B.’nin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, eserleri Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’ne teslim etti.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları incelemede eserlerin Roma dönemine ait olduğunu tespit etti. (AA)