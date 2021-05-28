Mezun olduğu üniversiteye adı verilecek

Bu hafta Howard Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü’ne Hollywood’un tanınmış ismi ve aynı zamanda üniversitenin mezunlarından Chadwick Boseman’ın adını vereceğini duyurdu. Kara Panter (Black Panther) oyuncusu, 2000 yılında üniversiteden mezun olmuştu. Boseman, Howard’da öğrenciyken, Güzel Sanatlar Koleji’nin yapısıyla ilgili protesto düzenlemiş ve mezun olduktan sonra da üniversite yönetimi ile iletişimde kalmaya devam etmişti.

Howard Üniversitesi Başkanı Wayne AI Frederick, “Chadwick’in Howard Üniversitesi’ne olan sevgisi samimiydi ve bu planları hayata geçirecek kadar yaşayamamasına rağmen, onun mirasının Chadwick A. Boseman Koleji aracılığıyla yaşamasını sağlamak benim için bir onurdur.”

Üniversite eğitiminde oyuncu Phylicia Rashad, Boseman’ın akıl hocası olmuş ve oyunculuk yeteneğini fark ederek yönlendirmişti.

Rashad, üniversitenin yeni dekanı olduktan birkaç hafta sonra da Boseman’ın adının verileceği haberi geldi.

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Çıkan haberlerden sonra Boseman’ın ailesi üniversiteye teşekkürlerini iletti. Boseman Ailesi, “Chad, Howard’a kaydolduğu sırada Güzel Sanatlar Koleji’ni korumak için savaştı ve kariyeri boyunca kendini bu mücadeleye adadı. Yaşasaydı, bu gelişmeden çok memnun kalacaktı” diye açıklamada bulundu.

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