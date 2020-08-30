MFÖ’nün iptal edilen konserinin sırrı çözüldü

MFÖ, Bodrum'daki konserlerinin bilet satışı gerçekleşmediği için iptal edildiğine dair iddiaları yalanladı. Konseri düzenleyen organizasyon şirketi ise bilet satışından 51 bin TL gelir elde edildiği, ancak MFÖ'nün sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi üzerine konserin iptal edildiğini belirtti.

MFÖ’nün Bodrum’da 27 Ağustos’ta yapılması planlanan konseri iptal edilmişti. Konserin neden iptal edildiği merak ediliyordu. Sosyal medyada “Konser için hiç bilet satılmadı ve bu yüzden iptal oldu” şeklinde yorumlar yapıldı.

Grup, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“Kerki/Solfej organizasyonun 27 Ağustos 2020 tarihinde Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan MFÖ konseri, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. Konserin iptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni konserlerde görüşmek dileğiyle.”

“70 BİN TL İSTEDİLER, KONSER İPTAL OLDU”

MFÖ’nün bu açıklamasının ardından Kerki/Solfej organizasyon şirketi de bir açıklama yaptı. Şirket, para konusunu çözemedikleri için konserin iptal olduğunu belirtti. İşte, o açıklama:

“27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ. Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin Türk lirasıdır.

Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde firmamız ve grup arasında mevcut durum münazara edilmiş, bu görüşmeler sonunda alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.

27 Ağustos MFÖ. Bodrum Antik Tiyatro performansı ile ilgili çeşitli mecralarda yer alan yanlış bilgilerin ve asılsız haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz.”