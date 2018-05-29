MHP’den ‘milli çizgi film endüstrisi’ vaadi

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24 Haziran’daki Meclis Seçimleri öncesinde tüm partiler birer birer seçim beyannamelerini açıklıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Seçimlere AKP ile ‘Cumhur İttifakı’ adı altında girecek olan Milliyetçi Hareket Partisi de seçim beyannamesini geçtiğimiz Cumartesi günü açıkladı.

Beyannamede birçok konu başlığı yer alırken, dikkat çeken maddelerden birisi de bilgisayar oyunları ve çizgi filmlerle ilgiliydi. ‘Milli çizgi film endüstrisi’ teşvikiyle ilgili bir madde de MHP’nin seçim beyannamesinde şöyle yer alıyordu:

“Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için ‘milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi' ve ‘milli çizgi film endüstrisi' teşvik edilmelidir.”