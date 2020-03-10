MHP’li vekil hedef gösterdi Berna Laçin’e sansür geldi

Uzun bir süredir sosyal medyadaki trollerin saldırısına uğrayan Berna Laçin’in Hayal Satıcısı oyunu ile sahne alması Samsun’dan sonra Ordu’da da engellendi. MHP'li vekil Cemal Enginyurt, Twitter'dan Berna Laçin'i hedef göstermiş ve "Hükümete hakaret eden Berna Laçin Ordu'da ağırlanıyor. Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor şaşırdık" yazmıştı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da Berna Laçin'in oyun sergilemesinin valilikçe “teknik nedenler” gerekçe gösterilerek engellendiğini belirterek, “Bunu bazı yöneticiler bilmeyebilir ama Ordu bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir. Yasakçı zihniyet bu alanlardaki kurumlarımızın tarihine baksınlar bir. Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak, oyun iptal etmek Ordu'ya hakarettir. Karanlık zihniyet kirli ellerini kültür ve sanattan, tiyatrodan çeksin. Bu kararı alanlar elbet geldikleri gibi gidecekler, Ordu'da sevginin dili, saygının dili kültür ve sanat yaşayacak. Tiyatro yasaklayanlarla kitap yakanlar aynı zihniyettedir. Oyun yasaklayanlar da kitap yakanlar da tarihin çöplüğüne gitti. Herkes bunu bilsin” dedi.

ÖZEL BİR İŞLETME SALON VERDİ

Valiliğin vermediği salonu özel bir işletmenin oyun için tahsis ettiğini söyleyerek, “Bu yasak da sökmemiş, valiliğin vermediği salonu özel bir işletmemiz vererek Ordu halkının tiyatroyla buluşması sağlanmıştır. Ordu'ya yakışan da budur. Yasakçı zihniyeti kınıyor, cesur işletme sahibine, büyük sanatçı Berna Laçin'e kadınlar günü dolayısıyla Ordu'da oyun sergilediği için teşekkür ediyorum. Ordu Barosu'nu hem oyunu Ordu'ya davet ettiği için hem de oyunun sergilenmesi için aldığı kararlı tutum için tebrik ediyorum” diye konuştu.

ÖNCE VERDİLER SONRA VAZGEÇTİLER

Ordu'da oyun iptal edilmesinin kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını ifade eden Torun, oyun iptali için gösterilen gerekçenin de inandırıcı olmadığını söyleyerek, “Ordu Barosu, yaklaşık 2 ay önce ‘Hayal Satıcısı' adlı oyunu sergilemek isteğiyle valiliğe başvurup salon istemiştir. Ordu Kültür Müdürlüğü Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nin büyük salonunun uygun olduğunu bildirmiş ve gerekli prosedürler tamamlanarak bilet satışları gerçekleşmiştir. Oyunun sergilenmesine bir gün kala, salonun ışıklarının arızalandığı bildirilmiş ve salon iptal edilmiştir. Buna inanmak mümkün değil. Böyle korkakça gerekçelerle iptal yoluna gitmektense açıkça yasakladığını bildirsene. Bu Ordululara saygısızlık, kadın hakları günü dolayısıyla kadınlarla ilgili oyunun yasaklanması kadınlara düşmanlıktır” diye konuştu.

SAMSUN'DA DA ENGELLENMİŞTİ

Sanatçı Berna Laçin'in rol aldığı oyun için daha öncede Samsun Büyükşehir Belediyesi yer vermiş ve sonra iptal etmişti. Ardından oyun özel bir okulun salonunda seyirciyle buluşmuştu.

MHP’li vekil Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak, Berna Laçin’i hedef göstermişti. Enginyurt’un tweet’i şöyleydi: