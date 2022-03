Michael Douglas, Apple TV+ dizisinde Benjamin Franklin rolünde

Ünlü oyuncu Michael Douglas, yeni TV projesinde ABD'nin kurucularından Benjamin Franklin'i canlandırıyor. Dizi, Apple TV+ aracılığıyla seyirciyle buluşacak.

Tarihsel mini dizi, Amerika Birleşik Devleti’nin kurucularından Benjamin Franklin’in 70 yaşında, herhangi bir diplomasi eğitimi olmadan Fransa’ya gidip ittifak kurma sürecine odaklanıyor. Diziye konu olan olaylar, 1776 yılında Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’nin imzalanmasının ardından başlıyor.

Daily Mail’in haberine göre, 77 yaşındaki Michael Douglas, kariyerini aktif bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu en son The Kominsky Method dizisiyle ekranlara gelmişti. Apple TV+’ta yayınlanacak yeni dizinin de başrolünü ve yönetici yapımcılığını üstleniyor.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yazarı ise, yine Benjamin Franklin’in canlandırıldığı Son of Liberty ve John Adams gibi tarihi dizilerde imzası olan Kirk Ellis. Yönetmeni ise Black Mirror, Game of Thrones, The Sopranos gibi ünlü dizilerde yönetmenlik yapan Timothy Van Patten.

Mini dizi, British ITV Studios ve Apple Studios şirketlerinin ortak yapımı imzası taşırken ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

