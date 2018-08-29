Michael Jackson 60 yaşında! İşte, ‘Pop’un Kralı’nın başarılarla ve skandallarla dolu hayatı

Kısa süreye kadar tüm zamanların satış rekoru kıran albüm ona aitti, en çok izlenen, en çok taklit edilen oydu, cenazesi bile televizyondan en çok törendi... "Pop'un Kralı" Michael Jackson, vefat etmeseydi, 60 yaşına basacaktı...

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Albümleri satış rekoru kırdı, şarkıları dillerden dile dolaştı, hâlâ dolaşıyor… Pop müzikle en ufak ilgisi olan bile efsaneye özeniyor. Ölümü hâlâ muamma. Skandalları da gündemden düşmedi. Bundan 9 yıl önce 50 yaşında hayata gözlerini yummasaydı, 60 yaşına basacaktı.

İşte, MJ’nin hayat öyküsü…

Pop müzik tarihinin efsane isim Michael Jackson, dokuz çocuklu bir ailenin yedincisi olarak 29 Ağustos 1958’de dünyaya geldi.



Babasının kurduğu Jackson 5 grubuunda henüz 6 yaşındayken müzikle tanıştı. Jackson 5, 70’li yıllarda pop ve soul vokal gruplarının bir numaralı temsilcisiydi.

KENDİ YOLUNDA KOŞMA HAYALLERİ KURDU

Michael Jackson ise kendi kulvarında yalnız koşmanın hayallerini kuruyordu. Farklı sesi, sıra dışı dansıyla zaten grupta da öne çıkan Michael Jackson, 1979’da ilk bağımsız solo albümü “Off the Wall’u çıkardı. İnanılmaz bir satış rakamına ulaşan Michael Jackson, listelerde uzun süre zirvede yer aldı.



1980’in Şubat ayında da ilk Grammy ödülünü aldı.

1982 yılı Michael Jackson için bambaşka bir anlam ifade ediyordu. Wanna Be Startin’ Somethin’, Billie Jean, Beat It gibi teklileri, ardından da efsane albüm Thriller’ı piyasaya sürdü. Tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kıran Michael Jackson ile birlikte MTV de ilk defa siyahi bir şarkıcının video klibini yayınlamıştı.

Michael Jackson’ın dans kareografileri dünyaya yayılmış, herkes onu taklit etmeye başlamıştı.

BillieJean’i seslendirirken sergilediği moonwalk, Michael Jackson’ın imzası olmuştu.

AFRİKA’YA DESTEK

80’li yıllarda sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık vermişti. Kardeşleriyle çıktığı uluslararası turneden elde ettikleri 5 milyon dolarlık geliri bağışlamış, adı Hollywood yıldızlar geçidine eklenmişti.



Yardıma muhtaç kişilere yardım etmekte geri durmayan Michael Jackson, özellikle Afrika için çalışmalar yaptı.

Siyah doğup, beyaz ölen Michael Jackson, 1988’de yazdığı Moonwalk adlı otobiyografisinde, sadece iki tane estetik operasyon geçirdiğini, çenesindeki yaralardan dolayı da cildi için cerrahi işlem uygulandığını yazıyordu. 1980’li yıllarda cildinde değişiklikler beliren Michael Jackson, önce beyaz bölgeleri siyah makyajla kapatıyordu. Ancak 1987 yılında beyazlar suratının çoğu yerinde çıkmıştı. Vitiligo hastası olan Michael Jackson, hastalığın Thriller albümünden bir süre sonra meydana geldiğini söylemişti.

ʻʻ 'Ben yalnızca dürüst olmak isteyen, insanları mutlu etmeye çalışan biriyim. Tanrı'nın bana ihsan ettiği yeteneğim aracılığıyla onlara biraz olsun 'kaçış duygusu' vermek amacım. Kalbim burada işte. Tüm yapmak istediğim bu...'

1991 yılında Heal the World Foundation isimli bir kuruluş kurdu. Bu fon kuruluşunun amacı çocukların daha iyi ve eşit yaşam koşullarına erişmesiydi. 1991 yılında çıkardığı Dangerous isimli albümünde yer alan “Heal the World” isimli şarkıdaki gibi bir dünya hayal ediyordu.



ÇOCUK İSTİSMARIYLA SUÇLANDI

Başarılarının yanı sıra skandallarıyla da gündemden düşmedi. İlk kez 1993 yılında taciz suçlamasıyla karşılaştı. 2003 yılında da ikinci kez aynı suçla itham edildi. 2005 yılında içlerinde çocuk tacizinin de olduğu 10 suçlamadan beraat etti. Michael Jackson’ın bu skandalları hala konuşuluyor.

Michael Jackson, Londra’da konser vermeye hazırlanıyordu. Los Angeles’taki evinde hazırlıkların ardından dinlenmeye çekilmişti. 25 Haziran 2009’da 14.26’da kalbi durdu. Ölümüyle ilgili doktoru ihmalden dolayı suçlu bulundu.