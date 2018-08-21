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Michael Jackson’ı tahttan indirdi! İşte en çok satan albüm
Michael Jackson’ı tahttan indirdi! İşte en çok satan albüm
Country-rock grubu Eagles'ın "En iyi Şarkılar 1971-1975" albümü, tüm zamanların en çok satan albümleri listesinde, Michael Jackson'ın "Thriller" albümünü geride bıraktı.
Kültür Sanat 21 Ağustos 2018 - 20:56

Amerikan Kayıt Endüstrisi Birliği’ne (RIAA) göre, Eagles’ın albümü 38 kez platin sertifikası aldı. Bir başka deyişle 38 milyondan fazla kez satıldı ya da internet ortamında dinlendi.

Jackson’ın albümü ise 33 platin aldı, yani 33 milyon satış yaptı.

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RIAA, 2013’ten bu yana şarkıların YouTube ve Spotify gibi büyük müzik uygulamalarında kaç kez dinlendiğini de sayıyor. Bir şarkının 1500 kez dinlenmesi ya da 10 kez indirilmesi bir albüm satışı olarak kaydediliyor.

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Son güncelleme: 20:58 - 21.08.2018
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