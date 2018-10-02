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Michael Jackson’ın hayali siyahi James Bond olmakmış
Michael Jackson’ın hayali siyahi James Bond olmakmış
'Pop'un Kralı' lakaplı Michael Jackson'ın ilk siyahi James Bond olmak istediği ve bunun için yapımcılarla görüştüğü ortaya çıktı.
Kültür Sanat 2 Ekim 2018 - 16:42

Şarkılarıyla ve imajıyla dünyayı kasıp kavuran Michael Jackson’ın ilk siyah James Bond olmak istediği ortaya çıktı. Sputnik’in aktardığına göre, ‘Pop’un Kralı’ bu rol için 1980’li yıllarda yapımcıları ikna etmeye çalışmış.

Söz konusu iddia Hollywood’un ünlü patronlarından Michael Ovitz’in biyografisinde anlatıldı. Ovitz, Jackson’ın bir aksiyon filminde oynamak istediğini Los Angeles’taki evinde kendisine söylediğini de yazdı.

‘KİMSEYİ İNANDIRAMAZSIN’

Ovitz, Jackson’un kendisine “James Bond’u oynamak istiyorum” dediğinde şöyle cevap verdiğini de söyledi: “Sen ince yapılı ve çok hassassın, ‘acımasız bir taş blok’ olduğuna kimseyi inandıramazsın.”

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