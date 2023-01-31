Michael Jackson’ın hayatı film oluyor: Yeğeni canlandıracak

Ünlü sanatçı Michael Jackson'ın hayatını konu alacak filmde şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak. Açıklamayı yapan Jaafar Jackson, "Michael amcamın hikayesini hayata geçirmekten gurur ve onur duyuyorum" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2009 yılında yaşama veda eden “Popun Kralı” unvanlı efsane sanatçı Michael Jackson’ın yaşamını konu alacak filmde, ünlü sanatçıyı yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak.

Jaafar Jackson dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Michael amcamın hikayesini hayata geçirmekten gurur ve onur duyuyorum. Dünyanın her yerindeki tüm hayranlara, yakında görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Jaafar Jackson, Michael Jackson’un erkek kardeşi ve yine şarkıcı olan Jermaine Jackson’un oğlu.

Filmin yönetmeni Antoine Fuqua ise, “Michael olarak Jafaar Jackson’ı duyurmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Önceki yapımlarıyla birçok ödül alan yönetmen Fuqua, ilk olarak başrolünde Denzel Washington’un oynadığı Traning Day adlı yapımla ismini duyurmuştu. Fuqua yine başrolünde Denzel Washington’un oynadığı Equalizer film serisiyle başarısını devam ettirdi.

İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu Cindy Williams hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir Ünlü şarkıcı Marc Anthony yeniden evlendi