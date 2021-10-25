Michael Jordan’ın 37 yıl önce giydiği ayakkabı rekor fiyata satıldı: 14.5 milyon TL

NBA'in unutulmaz ismi Michael Jordan'ın oyunculuk döneminde giydiği ayakkabı rekor fiyata satıldı. Jordan'ın çaylak sezonunda giydiği ayakkabı 14.5 milyon TL'ye alıcı buldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’li basketbol efsanesi Michael Jordan, Chicago Bulls dönemini anlatan Last Dance belgeselinin ardından açık artırmaların gözde ismi oldu.

Jordan’ın oyunculuk döneminde kullandığı eşyalara ilgi artarken, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açık artırmada rekor kırıldı. Jordan’ın 1984 yılında çaylak sezonunda beşinci maçta giydiği ayakkabıları, en yüksek fiyata satılan ayakkabı oldu.

Sotheby's tarafından Las Vegas’ta düzenlenen açık artırmada ayakkabı 1 milyon 472 bin dolara (14.5 milyon TL) alıcı buldu. Ayakkabı, 1984-85 sezonunda Denver Nuggets’ın top toplayıcı çocuklarından biri olan Tommie Tim III Lewis’e hediye edilmişti.

Bir önceki rekor da yine Jordan’ın giydiği bir ayakkabıya aitti. Ağustos 2020’de Christie’s tarafından yapılan bir açık artırmada bir çift Nike Air Jordan, 615 bin dolara satılmıştı.