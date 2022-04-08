Michelangelo’nun yeni keşfedilen eseri için 481 milyon lira bekleniyor

Yakın zamanda keşfedilen bir Michelangelo çizimi, önümüzdeki ay Paris'te satışa sunulacak. Eser için 30 milyon Euro (yaklaşık 481 milyon lira) bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Önümüzdeki ay Paris’te satışa sunulacak olan ve satışları bir süredir askıya alınan eser, Michelangelo’nun yakın dönemde keşfedilen çizimlerinden biri. Resmin, sanatçının Floransa’daki kariyerinin başlangıcına; 15. yüzyılın sonlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Michelangelo okuluna ait olduğu düşünülen eser, 1907’de Paris’te satın alındı. 2019 yılında, Christie’s müzayede evinde eski ustalar uzmanı Furio Rinaldi tarafından incelendikten sonra ise Rönesans ustasının bizzat kendisine ait olduğu tespit edildi.



Müzayede evinden Cécile Verdier, firmanın bu büyüklükte bir çalışma sunma fırsatından derinden onur duyduğunu söyledi: “Sanat tarihinde büyük bir keşif. Sanat piyasası için önemli bir olay.”

Fransız Kültür Bakanlığı; resmi, ulusal bir hazine ilan ettiğinde, çizimi satma girişimi askıya alınmıştı.

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