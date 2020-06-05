Mide nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mide mi, miğde mi?

Mide nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mide mi, miğde mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘mide’dir. Mide mi, miğde mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mide'dir.

MİDE NE DEMEK:

1- Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği; omurgasız hayvanlarda ise sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası.

2- Karın, karın bölgesi.

3- Yemek yeme isteği.

MİDE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin mide mi, miğde mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mide şeklinde olmalıdır.

miğde (Yanlış kullanım)

mide (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yıllarca çektiği mide ağrılarından sonunda kurtuldu.”