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Midsommar Festival başlıyor
Midsommar Festival başlıyor
Kuzey Avrupa'nın en köklü kültürel geleneklerinden olan ve yazın gelişini sembolize eden Midsommar Yaz Dönümü festival konsepti, Türkiye'de ilk kez About Nights sunumu ile 22 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un merkezindeki kaçış noktası KüçükÇiftlik Park'ta!
Kültür Sanat 20 Haziran 2019 - 16:23

Doğanın en cömert, güneşin en parlak olduğu günde gerçekleşecek olan Midsommar Festival’de; geniş müzik yelpazesinden oluşan sanatçı programı ve Kuzey Avrupa esintilerinin hissedileceği aktivite ve atölyeler katılımcıları karşılayacak.

Kadebostany

Kadebostany, Roosevelt, Jan Blomqvist & Band, Darius, Jakuzi ve Club Bangkok gibi başarılı isimler festival sahnesinde sergileyecekleri performanslar ile katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.
Sosyalleşmenin, sanatın ve eğlencenin bir arada olduğu bu çok özel İsveç geleneğinde; doğa ve sevgi ön plana çıkıyor. Yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen Midsommar Festival ile İstanbullular yaza en sıcak “Merhaba'yı” hep beraber diyecek!

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