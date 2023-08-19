Miley Cyrus ve Selena Gomez’den aynı güne şarkı müjdesi

Pop yıldızları Miley Cyrus ve Selena Gomez, Instagram hesaplarından paylaştıkları gönderilerle hayranlarına yeni şarkı sürprizlerini verdiler.

Sozcu.com.tr

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Eski Disney Channel yıldızları Miley Cyrus ve Selena Gomez, 25 Ağustos Cuma günü birer saat arayla şarkı yayınlamayı planladıklarını duyurdu.

Gençliklerinden beri yakın arkadaş olduklarını söyleyen ikili, ortak bir çalışma yapmaktan dolayı da son derece heyecanlı olduklarını açıkladı.

Yeni projenin tanıtımı için 30 yaşındaki Cyrus’ın ünlü olduğu televizyon dizisi “Hannah Montana” karakterinden yararlanıldı. Yayınlanan videoda, Gomez esprili bir şekilde Cyrus’ı aradı.

“Naber? Hannah Montana. Ne vermek istersin?” diye soran Gomez, “Sana şan dersi vermek istiyorum. Yeni single’ınızı şimdi duydum” şeklinde esprili bir cevap aldı.

Şarkı haberi, hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken yorum bölümüne koşan sosyal medya kullanıcıları, 25 Ağustos tarihini sabırsızlıkla beklediklerini belirttiler.

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