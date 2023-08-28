Miley Cyrus’tan özel hayatına dair samimi TikTok serisi

Pop yıldızı Miley Cyrus, TikTok hesabında başladığı yeni serisinde özel hayatına ilişkin hiç bilinmeyen yönlerini paylaşıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’li 30 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, cumartesi günü Instagram’da paylaştığı bir gönderide, hayatına “geriye dönüp bakmasını” ve geçmişinden “anlatılmamış hikayeleri paylaşmasını” sağlayacak yeni bir TikTok serisini başlattığını açıkladı.

Cuma günü çıkan yeni single’ı “Used to Be Young”dan ilham alan şarkıcı, samimi video serisiyle 30 yıllık hayatına bakıyor.



Cyrus, gönderinin başlığında seriyle ilgili olarak “Bazen hayatım Hannah Montana doğduğunda başlamış gibi geliyor. Fakat Hannah’dan önce Miley vardı. Hayalim dünyayı kahkahalarla, müzikle ve ömrümün ötesinde sürecek ikonik anlarla aydınlatmaktı. Onlarca yıl sonra bile hayranlarımın bana gösterdiği sevgi sayesinde amacımı gerçekleştirmeye devam ediyorum.” diye yazdı.



Ünlü şarkıcı, doğduğu yıl olan 1992’de 1 numaralı country şarkısına sahip olan babası Billy Ray Cyrus ile olan ilişkisi hakkında da daha fazla bilgi verdi. Videoda, “Babam benim zıttımla büyüdü. Ben birbirine çok yakın ve hepsi aynı çatı altında yaşayan bir ailenin olduğu bir evde ve sanırım mali açıdan istikrarlı ve duygusal açıdan istikrarlı bir şekilde büyüdüm. Bu babamın sahip olmadığı bir şey.” açıklamasında bulundu.

Pop şarkıcısı, hayranlarını, serideki yeni güncellemeleri kaçırmamaları için en kısa sürede TikTok hesabını takip etmeye çağırdı.

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