Miley Cyrus’un, eski eşi Liam Hemsworth’e yazdığı şarkı Spotify’da rekor kırdı

Miley Cyrus'un, eski eşi Liam Hemsworth hakkında olduğu söylenen şarkısı, bir haftada 100 milyon dinlenmeyle Spotify rekoru kırdı. Üstelik parça, Hemsworth'un doğum gününde yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Miley Cyrus’un yeni single’ı “Flowers” Spotify’da rekor kırdı. Akış platformu 20 Ocak Cuma günü şarkının bir hafta içinde en çok dinlenen şarkı olarak rekor kırdığını duyurdu. Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlenirken şarkının ithaf ettiği isim ve yayınlanma tarihi de dikkat çekti.

Spotify’ın sanatçı ve şirket ortaklıkları başkanı Jana Coffey, Variety’e; “Flowers’ın bir hafta içinde en çok dinleme rekorunu kırmasını izlemek inanılmazdı. Şarkı ilk gününden sonra zaten harika bir başlangıç ​​yaptı. Yayınlandığından beri her gün bir öncekinden daha büyük oldu. Miley geri döndü ve Endless Summer Vacation albümü birkaç ay içinde çıkacak, bu sadece başlangıç” dedi.

Parça, ilk yedi gününde 99,37 milyon dinlemeyle rekoru kıran K-Pop grubu BTS’nin “Butter” şarkısını da geride bıraktı.

SHAKIRA’DAN SONRA BİR GÖNDERMELİ ŞARKI DA CYRUS’TAN

Şarkının başarısı yanında arkasındaki hikaye de dikkat çekiyor. ‘Flowers’ın, Cyrus’un eski kocası Avustralyalı aktör Liam Hemsworth’e ithaf ettiği konuşuluyor. Şarkının, Hemsworth’un doğumgününde yayınlanması da söylentileri kuvvetlendirdi.

Bir zamanların gözde çifti on yıllık ilişkilerini bir dargın bir barışık devam ettirdikten sonra 2018’de evlenmiş ancak beraberlikleri 2020 yılında boşanmalarıyla son bulmuştu.

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