Milletlerarası nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘milletler arası’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Milletlerarası nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘milletler arası’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘milletlerarası’dır. Milletlerarası mı, milletler arası mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘milletlerarası'dır.

MİLLETLERARASI NE DEMEK: Uluslararası.

MİLLETLERARASI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin milletlerarası mı, milletler arası mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı milletlerarası şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

milletler arası (Yanlış kullanım)

milletlerarası (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu uygulama milletlerarası hukuk sözleşmesine aykırıdır.”