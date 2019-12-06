Milletlerarası nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘milletler arası’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘milletlerarası'dır.
MİLLETLERARASI NE DEMEK: Uluslararası.
MİLLETLERARASI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin milletlerarası mı, milletler arası mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı milletlerarası şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
milletler arası (Yanlış kullanım)
milletlerarası (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu uygulama milletlerarası hukuk sözleşmesine aykırıdır.”