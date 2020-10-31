Milli Mücadele ruhu bu sergide yaşıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılan Milli Mücadele Sergisi adeta o dönemi yeniden yaşatıyor. Sergide Ulu Önder’in eşyaları da var.

Cumhuriyetin'in 97'nci yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan “Milli Mücadele Sergisi” ile o döneme tanıklık eden eserler ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşyaları gün ışığına çıktı.

Sergide 23 Nisan 1920'de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Atatürk'ün İstiklal Harbi'nde kullandığı dürbün ve mühür ile “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrinin orijinali ve Nutuk'un yazıldığı masa da yer alıyor.

Farklı müzelerden getirilen 100'den fazla orijinal eser bulunuyor.

İLK KEZ GÖRÜLECEKLER

Sergideki birçok parça halkla ilk kez buluşuyor.

Atatürk'ü 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendiren kararname, Samsun'daki görevine başladığını bildiren telgraf, Milli Mücadele'de askerlerin giydiği elbise, bot ve kullandıkları mataralar ile silahlar, İsmet İnönü'nün satranç takımı, Celal Bayar'ın daktilosu ve gözlüğü, Mareşal Fevzi Çakmak'ın üniforması, Kazım Karabekir'in İstiklal Madalyası ve üniforması, İstiklal Marşı'nın tasdikli sureti, Misak-ı Milli Belgesi, Sevr ve Lozan Anlaşması belgeleri de yer alıyor.