Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Milli Mücadele ruhu bu sergide yaşıyor
Milli Mücadele ruhu bu sergide yaşıyor
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılan Milli Mücadele Sergisi adeta o dönemi yeniden yaşatıyor. Sergide Ulu Önder’in eşyaları da var.
Kültür Sanat 31 Ekim 2020 - 06:00

Cumhuriyetin'in 97'nci yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan “Milli Mücadele Sergisi” ile o döneme tanıklık eden eserler ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşyaları gün ışığına çıktı.

2 AY AÇIK KALACAK
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu arkadaşımız Yavuz Alatan'a sergiyi gezdirdi.

Sergide 23 Nisan 1920'de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Atatürk'ün İstiklal Harbi'nde kullandığı dürbün ve mühür ile “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrinin orijinali ve Nutuk'un yazıldığı masa da yer alıyor.

Atatürk'ün Nutuk'u kaleme aldığı masa.

Farklı müzelerden getirilen 100'den fazla orijinal eser bulunuyor.

O dönemi yansıtan tablolar sergileniyor.

İLK KEZ GÖRÜLECEKLER

Sergideki birçok parça halkla ilk kez buluşuyor.

Savaş kahramanlarının eşyaları sergide.

Atatürk'ü 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendiren kararname, Samsun'daki görevine başladığını bildiren telgraf, Milli Mücadele'de askerlerin giydiği elbise, bot ve kullandıkları mataralar ile silahlar, İsmet İnönü'nün satranç takımı, Celal Bayar'ın daktilosu ve gözlüğü, Mareşal Fevzi Çakmak'ın üniforması, Kazım Karabekir'in İstiklal Madalyası ve üniforması, İstiklal Marşı'nın tasdikli sureti, Misak-ı Milli Belgesi, Sevr ve Lozan Anlaşması belgeleri de yer alıyor.

İlk Meclis'te kullanılan gong.

Son güncelleme: 06:21 - 31.10.2020
Etiketler