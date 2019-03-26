Milli Mücadele tarihi ‘İstiklal’ sergisinde

Türkiye İş Bankası Müzesi, Atatürk'ün liderliğinde milletle el ele verilen Milli Mücadele’nin 100. yılında “İstiklal” başlıklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide bine yakın belge, fotoğraf, film ve obje yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; “On Yıllık Savaş”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.



Müzede, İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ile danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral'ın katılımıyla bir basın toplantısı ve ön gösterim düzenlendi.

EN KAPSAMLI SERGİLERDEN BİRİSİ

Sergide; savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler görülebiliyor. Sergideki projeksiyonlarda Milli Mücadele dönemine ait çok sayıda tarihi görüntü izlenebiliyor. Ziyaretçiler; etkileşimli ekranlar sayesinde sergide yer alan kişi, belge ve objelere dair ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor.



O dönemde yayımlanmış Minber, Tasviri Efkar, Memleket, Ati, İkdam gibi gazetelere yansıyan başlıkları, muharebeler sırasında Milli Mücadele'yi anlatan propaganda afişlerini, dünya basınıyla yapılan mülakatları da sergide görmek mümkün.



Birçok ulusal ve uluslararası arşiv ve koleksiyondan derlenen bine yakın belge, fotoğraf, film, harita ve objeden oluşan İstiklal sergisi, Milli Mücadele'ye dair şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı sergilerden biri olma özelliği taşıyor.



Ziyaretçilere kapılarını 26 Mart 2019 tarihinde açacak olan İstiklal sergisi, sene sonuna kadar Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nin giriş katında gezilebilecek. Girişi ücretsiz olan müze, Pazartesi günleri hariç, her gün 10.00 – 18.00 saatleri arası ziyarete açık bulunuyor.



