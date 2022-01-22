Milli parklarda ziyaretçi sayısı 51 milyonu geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parkları, 2021'de 51 milyon 756 bin 443 kişi ziyaret etti.

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Türkiye’de DKMP Genel Müdürlüğü tarafından korunan 46 milli park, 260 tabiat parkı, 114 tabiat anıtı, 31 tabiat alanı bulunuyor.

Koruma altındaki alanlar, yılın her mevsiminde ziyaretçilere doğal güzellik sunuyor.

Doğa ile baş başa kalmak isteyen ziyaretçiler, bazı bölgelerde yaban hayvanlarını da gözleme imkanı buluyor.

Doğa harikası alanlar, kışın da beyaz kar örtüsünün güzelliğiyle ilgi görüyor.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanlara 2021 yılında ziyaretçi akını yaşandı.

Korunan alanlara ziyaretçi sayısı, 2021 yılında 51 milyon 756 bin 443 kişi oldu.

Bu süreçte en çok ziyaret edilen korunan alanlar arasında Marmaris Milli Parkı 8 milyon 459 bin 731 ziyaretçi ile başı çekerken, 6 milyon 123 bin 605 ziyaretçi ile Ormanya Tabiat Parkı ve 4 milyon 318 bin 418 ziyaretçi ile Beydağları Sahil Milli Parkı takip etti. (DHA)



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