Millie Bobby Brown kendisini takip eden hayranına karşı önlem aldı

"Stranger Things" dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown, bir hayranının ısrarlı takibine karşı koruyucu bir önlem aldı.

Sozcu.com.tr

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18 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, son filmi “Damsel”in çekimleri sırasında bir hayranı tarafından ısrarlı bir şekilde takip edilince koruma emri çıkarmak zorunda kaldı.

İspanya doğumlu İngiliz aktrisin hayranı olan 26 yaşındaki Dalian Martin’in, Brown setteyken yanına gidebilmek için güvenliğe yalan söylediği ortaya çıktı.

Daily Mail’in haberine göre, mahkeme tutanaklarında, “Martin, aktris Brown’ın Netflix ve bir podcast için kayıt yaptığı çekim mekanlarına iki kez katıldı.”

“Martin, mekanlara erişmek ve bilinmeyen nedenlerle Brown ile temas kurmak amacıyla her mekandaki güvenlik personeline yanlış bilgi verdi” ifadesi yer aldı.

Olayın ardından sete polis çağrıldı. 16 Mayıs’ta, sabit bir adresi olmayan Martin “takip ile bağlantılı eylemler” yürütmekle suçlandı.

Brown’ın çıkarttığı geçici takip koruma emri, Martin’in ünlü oyuncuyla veya ailesiyle iletişime geçmesini, olabileceği yerleri ziyaret etmesini, hareketsiz veya hareketli görüntü almasını, onu takip etmesini veya beklemesini engelliyor.

Karara uymazsa hapse girebilir. Martin, 7 Temmuz’da da bu kararla ilgili olarak tekrar bir duruşmaya çıkacak.

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