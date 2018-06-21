Milyon Beach Kilyos’ta raggae ruhu

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Milyon Yapım, 2018 Ocak ayı itibariyle hizmete başlayan Milyon Beach Kilyos'un yaz sezonu boyunca gerçekleştireceği etkinliklerden ilkini haftaya yapacak. 30 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 1 Temmuz ‘Dünya Reggae Günü’ dahilinde eğlenceyi doruk noktasına çıkaracak festival ‘Türk Reggae’ sahnesinin en önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Festival kapsamında sahne alacak isimler:

30 Haziran

Supernova

Zeytin

HipHop Meets Reggae:

Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam

DJ Ras Memo

DJ Seroman

DJ HighFly

1 Temmuz

Sattas

Bosphoroots

Beton Orman Allstars

Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk

DJ C.Fyah

DJ Da Frogg

İstanbul School of Samba performansı