Milyon Beach Kilyos’ta raggae ruhu
Milyon Yapım, 2018 Ocak ayı itibariyle hizmete başlayan Milyon Beach Kilyos'un yaz sezonu boyunca gerçekleştireceği etkinliklerden ilkini haftaya yapacak. 30 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 1 Temmuz ‘Dünya Reggae Günü’ dahilinde eğlenceyi doruk noktasına çıkaracak festival ‘Türk Reggae’ sahnesinin en önemli isimlerini bir araya getiriyor.
Festival kapsamında sahne alacak isimler:
30 Haziran
Supernova
Zeytin
HipHop Meets Reggae:
Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam
DJ Ras Memo
DJ Seroman
DJ HighFly
1 Temmuz
Sattas
Bosphoroots
Beton Orman Allstars
Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk
DJ C.Fyah
DJ Da Frogg
İstanbul School of Samba performansı