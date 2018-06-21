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Milyon Beach Kilyos’ta raggae ruhu
Milyon Beach Kilyos’ta raggae ruhu
Milyon Beach Kilyos 30 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında reggae ruhunu deniz kenarına taşıyor.
Kültür Sanat 21 Haziran 2018 - 11:54

Milyon Yapım, 2018 Ocak ayı itibariyle hizmete başlayan Milyon Beach Kilyos'un yaz sezonu boyunca gerçekleştireceği etkinliklerden ilkini haftaya yapacak. 30 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 1 Temmuz ‘Dünya Reggae Günü’ dahilinde eğlenceyi doruk noktasına çıkaracak festival ‘Türk Reggae’ sahnesinin en önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Festival kapsamında sahne alacak isimler:

30 Haziran
Supernova
Zeytin
HipHop Meets Reggae:
Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam
DJ Ras Memo
DJ Seroman
DJ HighFly

1 Temmuz
Sattas
Bosphoroots
Beton Orman Allstars
Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk
DJ C.Fyah
DJ Da Frogg
İstanbul School of Samba performansı

milyonraggae
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