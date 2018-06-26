Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi eylemi iptal edildi!

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Geride bıraktığımız hafta, 32 yıldır Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki Baltacılar Dairesi’nde hizmet veren 136 yıllık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın tahliyesi istenmiş ve özellikle bu okuldan mezun olan çok sayıda ünlü isim bu konuya tepki göstermişti. Gerek sosyal medya hesaplarından ve gerekse farklı platformlardan bu tahliyenin durdurulmasını isteyen ünlü isimler yaptıkları imza kampanyasıyla da dikkat çekmişti.

EYLEM İPTAL EDİLDİ

Yaşananları protesto etmek ve tahliyenin iptali için 26 Haziran günü üniversite önünde toplanılması ve bir eylem gerçekleştirilmesi planlanmıştı ancak birkaç gün önce tahliye kararının geçici olarak durdurulmasının ardından bundan vazgeçildi. İşte konuyla ilgili yapılan açıklama:



